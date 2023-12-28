За пределами оккупированного города были слышны звуки детонации, говорит Дудукалов.

26 декабря во временно оккупированном Бердянске раздались громкие взрывы. Хотя официальной информации о том, что удалось уничтожить, нет, заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов поделился своим предположением.

В эфире "24 канала" он отметил, что российские захватчики традиционно отчитались, что их ПВО все сбила. Однако в этом есть сомнения, ведь за пределами оккупированного города были слышны звуки детонации.

"Беспилотники там сейчас "в тренде". Полуофициально можно надеяться, что несколько таких прилетов были результативными. Ведь за пределами населенного пункта люди слышали детонацию в течение определенного времени. По неподтвержденным данным, "что-то" могло попасть в одно из мест, где оккупанты сосредотачивают военную технику", – добавил Дудукалов.

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Обнаружить места скопления вражеской техники несложно – россияне свезли в Бердянск огромное ее количество.

Что происходит на оккупированных территориях

На временно оккупированной территории Запорожской области российский захватчик на "Lexus" устроил ДТП. Он влетел в КАМАЗ, где перевозили раненых захватчиков. Двое оккупантов погибли, еще 13 – пострадали.

В воскресенье, 24 декабря, во временно оккупированной Горловке Донецкой области бушевал масштабный пожар – до этого там слышали взрывы. Сообщалось, что горел склад ТЦ "Галактика", который на самом деле является "отжатым" российскими захватчиками "Эпицентром".

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