По его словам, все это снимали на видео и психологически давили, угрожая обнародовать эти ролики.

Пленный гранатометчик 143 мотострелкового полка РФ Виталий Трофимов рассказал о "развлечениях" своих командиров.

Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", мобилизованный оккупант во время общения с украинскими воинами рассказал, что их автоматически перевели в пехоту, поскольку боевой техники на подразделение не хватило.

В то же время командиры издевались над личным составом. После алкогольного застолья один из командиров без причины изувечил ему лицо. "Мобикам" не выделили ни формы, ни бронежилета. Отдельно пленный охарактеризовал своих командиров.

Видео дня

"Х*ровые командиры, с*ки командиры. Они постоянно загоняют людей в те места, где ничего не продумано, ничего не спланировано - это во-первых. Во-вторых, снимают нас на видео, унижают, обещают эти видео отправить в каналы какие-то, если мы не будем слушать их... Голыми заставляли плясать", - рассказал пленный оккупант.

Показания оккупантов: главное

Российские оккупанты признаются, что их контролируют так называемые заградительные отряды. Поэтому в атаку захватчики буквально идут под принуждением расстрела с тыла. Журналисты опубликовали первые свидетельства применения заградительных отрядов непосредственно от оккупантов с передовой.

Нередко захватчики раскрывают шоковые детали с передовой во время телефонных разговоров с родными. Недавно захватчик рассказал, что россияне убивают друг друга под Бахмутом Донецкой области. В частности, командиры приказывают устранять старших штурмовых групп, которые отказываются идти в бой.

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