Пленный гранатометчик 143 мотострелкового полка РФ Виталий Трофимов рассказал о "развлечениях" своих командиров.
Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", мобилизованный оккупант во время общения с украинскими воинами рассказал, что их автоматически перевели в пехоту, поскольку боевой техники на подразделение не хватило.
В то же время командиры издевались над личным составом. После алкогольного застолья один из командиров без причины изувечил ему лицо. "Мобикам" не выделили ни формы, ни бронежилета. Отдельно пленный охарактеризовал своих командиров.
"Х*ровые командиры, с*ки командиры. Они постоянно загоняют людей в те места, где ничего не продумано, ничего не спланировано - это во-первых. Во-вторых, снимают нас на видео, унижают, обещают эти видео отправить в каналы какие-то, если мы не будем слушать их... Голыми заставляли плясать", - рассказал пленный оккупант.
Показания оккупантов: главное
Российские оккупанты признаются, что их контролируют так называемые заградительные отряды. Поэтому в атаку захватчики буквально идут под принуждением расстрела с тыла. Журналисты опубликовали первые свидетельства применения заградительных отрядов непосредственно от оккупантов с передовой.
Нередко захватчики раскрывают шоковые детали с передовой во время телефонных разговоров с родными. Недавно захватчик рассказал, что россияне убивают друг друга под Бахмутом Донецкой области. В частности, командиры приказывают устранять старших штурмовых групп, которые отказываются идти в бой.