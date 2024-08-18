В то же время воин призвал соблюдать информационную тишину относительно этой операции ВСУ.

Украинские военные наносят российским оккупантам большие потери в живой силе в Курской области РФ.

Об этом заявил командир 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди "Мадьяр".

"Мы там, где мы нужны: Покровская полоса да и КуНР ("Курская народная республика", официально - Курская область РФ). За КуНР позже будем болтать, тишины надо. Одно: черви тут сладкие. Белых "Лад" вряд ли хватит. Они до сих пор в полном ах*е", - отметил "Мадьяр". Видео дня

По его словам, у россиян проблемы со связью. Впрочем, россияне прицельно бьют КАБами даже по своим.

"4-6 кабов в ряд, кучность 150-250 м - приходится привыкать. Но теперь уже свою инфраструктуру разрушают и мирняк тушат, - нам подходит", - добавил Мадьяр.

Курская область - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области ВСУ затрофеили российский танк Т-90М "Прорыв".

"Непревзойденно НЕэффективный, как в прорыве, так и в обороне. Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности", - рассказали воины 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили еще один мост в Курской области. В частности речь идет уже о разрушении второго моста через реку Сейм в Курской области.

"Остался последний. Все это ставит россиян перед выбором. Или по сути сдать/утопить в реке собственную группировку, или отойти за Сейм. После ухода это делает невозможным надолго возвращение части Курской области или контрудара в Сумскую область, значительно увеличивает нашу зону контроля и ключевое - кардинально меняет составляющие безопасности для Сумщины", - рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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