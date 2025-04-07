Это одно из тех средств, которые Украина не может заменить самостоятельно или из-за помощи европейских союзников, предупредил Дикий.

Накануне российские оккупанты ударили по Украине шестью баллистическими ракетами "Искандер-М", из которых удалось сбить одну. По мнению военного эксперта Евгения Дикого, причина такого процента сбития - дефицит ракет к Patriot. Об этом он рассказал в эфире "Radio NV".

"Для меня это сигнал, что у нас большой дефицит ракет к Patriot. Ни для кого не секрет, что из всего нашего арсенала против баллистических ракет работают только Patriot. Работают очень эффективно, но только при условии, когда есть чем. И судя по всему, у нас наметился дефицит ракет к Patriot", - сказал Дикий.

Он добавил, что это проблема в первую очередь из-за отсутствия аналогов данной системы не только в Украине, но и в Европе. Поэтому в этом вопросе Киев полностью зависим от действий Вашингтона.

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"Таких пунктов очень мало, но это один очень болезненный для нас. Это те пункты, которые не могут нам заменить ни наша промышленность, ни союзники. Ракеты до Patriot исключительно в руках Трампа. И похоже на то, что они или перестали поступать, или еще поступают байденовские, но очень медленно", - добавил Дикий.

В то же время он поставил под сомнение информацию о том, что россияне модернизировали свои "Калибры" для лучшего прохождения нашей системы ПВО. Дикий пояснил:

"Здесь скорее может идти речь не о модернизации, а о совершенствовании тактики применения. Не надо считать наших врагов полными идиотами. Вполне возможно, что они посмотрели на наши удары. Мы же обходим их ПВО достаточно активно даже такими более примитивными и медленными средствами, как дальние дроны. Вполне возможно, что они научились чему-то у нас и разработали для "Калибров" более совершенные маршруты".

Российские атаки: что известно

6 апреля россияне нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Оккупанты запустили по Украине 23 ракеты различных типов - 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 8 крылатых ракет "Калибр" и 6 баллистических ракет "Искандер-М".

По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оккупанты модернизируют баллистические ракеты, чтобы их было сложнее перехватывать и сбивать.

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