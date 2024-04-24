По словам Владимира Назаренко, РФ использует большое количество бронетехники для штурмов украинских позиций.

Россия изменила тактику ведения боевых действий на Бахмутском направлении по сравнению с прошлым годом, заявил в эфире телемарафона Владимир Назаренко, офицер артиллерии четвертой бригады НГУ "Рубеж".

"Тогда были распространены мясные, конвейерные штурмы этими наемниками. Враг их не жалел. Зато сейчас они комбинируют различные тактики, пробуют наступать широким фронтом. Когда мы говорим о Бахмутском направлении, это десятки, до сотни километров, где враг так или иначе пытается продвигаться", - пояснил он.

Он также добавил, что сейчас российские оккупанты применяют большое количество бронетехники, БПЛА и высокоточных снарядов, чего не было здесь год назад.

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"Кроме того, враг продолжает использовать тактику малых групп продвижения, по несколько человек - группа прикрытия, группа штурма, зачистки, эвакуации. С легкой бронетехникой, десантом из нее, с танками. Враг продолжает применять тактику огневого вала. К тому, что он артиллерией уничтожает города, села, посадки, добавились еще и управляемые авиабомбы. Враг в этом совершенствуется. Поэтому у нас единственный выход - быть лучше в технологиях и коммуникации, ведь враг превосходит нас в металлоломе и боеприпасах", - отметил Назаренко.

Несмотря на это, по словам офицера, большинство штурмов врага оказываются для него неудачными.

"Несмотря на то, что они концентрируют большое количество техники, боеприпасов, огневой мощи, проводят арт артподготовку подготовку постоянно. Все же Силам обороны удается эти усилия врага сводить на нет", - сказал Назаренко.

Он также прокомментировал выделение Украине помощи от США: "Лично я, как артиллерист, ожидаю, что будет еще больше боеприпасов, вооружения, крупных калибров и снарядов, которые создадут ту огневую мощь, которая выжигает оккупантов. Ведь каждый боеприпас - это возможность во взрывных масштабах уничтожать оккупантов".

Российско-украинская война: важные новости

По информации от DeepState, российские оккупанты в последнее время продвинулись в шести населенных пунктах.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, украинские войска, которые значительно уступают врагу по численности и вооружению, пытаются удержать Часов Яр достаточно долго, чтобы дождаться свежего оружия из США.

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