Наши пилоты отличились новым "урожаем" на фронте.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла новые сокрушительные удары по силам сосредоточения личного состава и техники врага на разных участках фронта.

Всего наши пилоты реализовали 8 авианалетов, сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке. Удалось сбить вражеский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА противника (2 разведывательных типа "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще два важных военных объекта противника", - говорят там.

"Взаимные" удары ВСУ и оккупантов за 22 апреля

Напомним, что вечером 22 апреля ВСУ порадовали украинцев новостями по ликвидации российского вертолета Ми-24. Также тогда сообщалось об уничтожении двух дронов.

К сожалению, за прошедшие сутки враг также совершил ряд ударов по Украине. По состоянию на 18:00 22 апреля ВСУ насчитали 24 авиационных удара, 3 ракетных атаки и около 20 обстрелов из РСЗО.

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