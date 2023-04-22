Украинские защитники срывают планы оккупантов на фронте эффективным разминированием.

Вооруженные силы Украины показали феерическое уничтожение российских мин на востоке Украины, на одном из направлений Донецкой области.

Как известно, враг пытается плотно минировать украинские территории опасными снарядами, чтобы нанести больший ущерб нашему государству и помешать маневрам украинской армии.

Однако с такими "намерениями" не согласны украинские морпехи 501 ОБМП 36-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Билинского. В ролике, который выложил, СтратКом ВСУ, наши герои показывают эффективную ликвидацию спрятанных мин.

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Заминированне территорий может стать проблемой для контрнаступления ВСУ

Напомним, что враг минирует территории из которых войска РФ вынуждены или планируют отходить под натиском ВСУ. Недавно журналисты The Washington Post наведались в окопы к нашим героям и узнали подробности об их "боевой" жизни.

Военные на передовой говорят, что насущной проблемой фронта является сильное заминирование территорий. По их словам, мины врага мешают навигации. Это может стать проблемой для возможного контрнаступления войск Украины.

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