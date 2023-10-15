Уничтожена вражеская артиллерия, радиолокационная станция и зенитно-ракетный комплекс.

В течение суток украинские военные отметились очередными успешными ударами по позициям российских оккупационных войск на фронт, уничтожив вражескую артиллерию, радиолокационную станции и зенитно-ракетный комплекс россиян.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток украинская авиация 15 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ. Кроме того, летчики нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили район скопления российских военных и их техники, радиолокационную станцию и четыре артиллерийских средства россиян.

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По данным Генштаба, за эти сутки враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных ударов, а также совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате обстрелов есть погибшие и раненые гражданские, разрушенные и поврежденные частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Как сообщал УНИАН, на протяжении последних дней потери российских террористических войск на фронте значительно возросли. Так, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 880 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц их техники. В частности, речь идет о 33 артиллерийских системах, 8 танках и 25 боевых бронированных машин.

Следовательно, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 287 тысяч 770 своих военных и более 40 тысяч единиц своей техники и вооружения.

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