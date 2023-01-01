Эксперт отметил, что каждый лишний час нагрузки на силовые установки самолетов стратегической авицаии РФ – это приговор.

На сегодняшний день практически у всех российских самолетов стратегической авиации израсходован их моторесурс. Так, самолеты Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 – все летающие мертвецы.

В своем Телеграм-канале ситуацию с состоянием российских самолетов описал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что каждый лишний час нагрузки на силовые установки самолетов стратегической авицаии РФ – это приговор.

"Стартовый вес ракеты Х-101 – более 2 тонн. Если быть точнее – 2 425 килограмм. В свою очередь, боевая нагрузка Ту-95МС около 21 тонны, а точнее – 20 850 килограмм. То есть, по логике вещей, один Ту-95МС может нести 8 ракет Х-101. По логике вещей... ага. Дело в том, что первоначальная проектная нагрузочная масса Ту-95 была 5 тонн", – подчеркнул эксперт.

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По словам Коваленко, принципиального изменения архитектуры данного стратегического самолета не было за все время его существования. Его модернизировал и улучшали, но на архитектуру эти изменения не влияли. Фактически, архитектура самолета, рассчитанная под нагрузку в конце 1940-х годов, не претерпела серьезных изменений.

"Таким образом, вся нагрузка на самолет, которая превышает 5 тонн, оказывает на его планер, силовые агрегаты и прочие узлы повышенную нагрузку и не является, мягко говоря, полезной. А в случае с самолетом, израсходовавшим свой моторесурс еще 10-20 лет назад, и вовсе является суицидальной. Это только на красивых картинках вы можете увидеть Ту-95МС с 8 ракетами Х-101 и еще в уме держать, что там у него в брюхе, а на практике ни один из них с такой нагрузкой сейчас не вылетает, особенно на дальние расстояния, тем более для выполнения боевых задач, когда нагрузка от пуска увеличивается в разы", – продолжил Коваленко.

Эксперт отмечает, что теперь, когда Россия вынуждена отвести свои самолеты за пределы тысячекилометровой зоны от границы с Украиной, они должны пролетать значительно большее расстояние для совершения пуска, нежели ранее, порою превышающее 1,5 тыс. км. Некоторые из аэродромов, на которые перебросили авиацию, находятся за 6,5 тыс. км от Украины.

"Ведь, согласитесь, почему имея в воздушном пространстве 10 Ту-95МС Россия могла в разные периоды времени выполнять от 20 до 40 пусков Х-101? Да, да, да, проблема накопления необходимого боекомплекта, о чем я всегда писал. Но разве у них была такая проблема ранее, в марте, например? Когда планеры Ту-95МС были более менее устойчивыми, а моторесурс силовых агрегатов не выработанным, они могли нагружать их на пределе своих возможностей. Сейчас же они на пределе всех показателей и любое пренебрежение может завершиться катастрофой", – добавил Коваленко.

В то же время обозреватель напомнил, что "мы никогда не наблюдали единовременный пуск 176 ракет Х-101, а это нагрузка 8 ракет на 22 боеспособных Ту-95МС, даже тогда, когда у них эти ракеты не были дефицитные". Он объясняет это тем, что ресурс Ту-95МС не позволяет на них делать такую нагрузку.

"В нынешних условиях каждая лишняя тонна веса на Ту-95МС вырабатывает еще больше его ресурс, и именно по этой причине они уже давно экономно применяют их с двумя, максимум четырьмя ракетами Х-101, что так же имеет значительное влияние на КПД их ударов по Украине. В свою очередь, 2022 год имел значительное воздействие на показатели износа планера и силовых агрегатов этих самолетов, в следствие чего я могу предположить, что в 2023 их общее состояние достигнет критически-катастрофического показателя, что так же нам на пользу", – резюмировал Коваленко.

Проблемы с авиацией в России

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне столкнулись с проблемой производства моторесурса (двигателей для самолетов). Оккупанты пытаются уменьшить их износ.

Глава ГУР отметил, что производство самолетов стратегической авиации в России отсутствует. Она использует советские самолеты, которым постоянно продлевается ресурс, и проводится модернизация.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отметил, что ресурс авиации российских войск для нанесения ракетных ударов по Украине предельно ограничен. По его словам, для пусков ракет Х-101 российские оккупанты применяют самолеты Ту-95МС, а Ту-22М3 зачастую применяются ими для пуска Х-22. Коваленко заявил, что боеспособных Ту-95МС у России всего 22 самолета, остальные либо на модернизации, либо в ремонте.

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