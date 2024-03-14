В феврале 2022 года в России было более 100 бортов Су-35, отметил эксперт.

Хотя за последнее время потери России в авиации немалые благодаря Силам обороны Украины, ситуация у врага некритическая.

Об этом сказал эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона. Он отметил, что на момент полномасштабного вторжения на территорию Украины у России было примерно 140 самолетов Су-34, которые, как и Су-35, в народе еще называют "Сушками". "Только в конце февраля - начале марта враг потерял 13 самолетов Су-34, а общие потери - 30 самолетов. Выпуск в 2022 году - 10 самолетов, 2023 году - от 6 до 8 самолетов. Фактически чувствительных потерь не понесли", - рассказал Романенко.

Также отметил, что в феврале 2022 года в России было примерно 110 самолетов Су-35. "Потеряли они где-то 10 самолетов, а в 2022 году выпущено 10 самолетов, в 2023 году также 10 самолетов, то есть их стало даже больше", - отметил эксперт. При этом добавил, что эти данные оптимизма не добавляют. "И надеюсь, что наши союзники поймут, что нам нужно больше самолетов и больше зенитно-ракетных комплексов, чтобы уничтожать российскую авиацию", - сказал Романенко. По его словам, пока россияне способны выпускать авиационную технику, но у них есть проблемы с радиоэлектронными деталями, потому что по сравнению с 2022 годом в 2023 году выпуск самолетов упал.

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Также Романенко прокомментировал падение на днях в России под Иваново российского военно-транспортного самолета Ил-76. По его словам, в целом этот самолет достаточно надежным, но часто у них старые двигатели, которые "уже не первый раз перебраны после капитальных ремонтов". "Поэтому экипаж и говорил, что у них начали "стрелять" лопатки компрессора, то есть у них фактически вышел из строя двигатель, и это привело к пробитию топливных баков, что вызвало пожар. Падение самолета произошло из-за того, что, вероятно, отломилось крыло в результате пожара", - прокомментировал он аварию Ил-76.

Также рассказал, что выпускали эти самолеты в СССР на заводе в Ташкенте. "А несколько лет назад россияне выкупили оборудование, перевезли его в Ульяновск и выпускают где-то примерно с 2021 года по 5 самолетов в год. В общем до августа 2023 года россияне получили 20 таких самолетов, которые сейчас называются Ил-76МД-90А", - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства обороны Украины, в феврале Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 13 российских самолетов. Уничтожено десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Украина могла сбивать российские самолеты с помощью систем Patriot, которые "путешествуют", или из гибридных систем - пусковая установка Patriot плюс радар от С-300 в рамках проекта FrankenSAM.

Напомним, 12 марта в России вблизи Иваново разбился Ил-76. На борту упавшего самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Стоит отметить, что общие потери врага на 14 марта 2024 года среди авиации такие - ликвидировано 347 самолетов и 325 вертолетов.

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