Есть несколько вариантов развития событий на ЗАЭС.

Российские оккупанты могут устроить локальную радиационную аварию на захваченной Запорожской АЭС, либо действия РФ выйдут из-под контроля – и тогда под угрозой окажется весь континент.

Об этом рассказал эксперт по ядерной энергетике Людвиг Литвинский.

"В случае, если авария на Запорожской АЭС пойдет по наихудшему сценарию – Фукусима, затронуты будут не только сопредельные к нам государства, затронут будет практически весь евразийский континент. Произойдет примерно то же самое, что происходило при аварии на Чернобыльской станции, либо при аварии на Фукусиме. Но это наихудший сценарий", - сказал Литвинский.

При этом эксперт сомневается, что Россия на это пойдет.

Другой вариант, по мнению эксперта, куда правдоподобнее – авария на ЗАЭС в границах Энергодара.

"На мой взгляд, более вероятна локальная радиационная авария, поскольку артиллерия постоянно работает по площадке ЗАЭС, на которой находится и хранилище отработанного топлива, и хранилище радиоактивных отходов. В этом случае повреждение одного или нескольких контейнеров приведет к загрязнению в радиусе нескольких километров. Конечно же, город-спутник будет затронут. Вероятность такого события, на мой взгляд, более высока. Просто из-за механической ошибки", - объяснил он.

Литвинский отметил, что квалификации специалистов Росатома, которые осуществляют на станции "менеджмент", вполне достаточно, чтобы понять все угрозы. Однако вряд ли ученых будут слушать.

"Другое дело – что эти люди очень далеки от принятия решений. Решения принимают не они, они просто дают какие-то советы", - добавил эксперт.

Как писал УНИАН, в своем ключевом отчете МАГАТЭ подтвердило размещение Россией военной техники на АЭС и постоянные артиллерийские обстрелы, которые ведутся на площадке станции.

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

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