РФ пытается вывести налеты 'шахедов' на круглосуточный формат, - ЦПД

Регулярные атаки ударных БПЛА имеют несколько целей, в частности военную и разведывательную.

Россияне пытаются вывести налеты "шахедов" чуть ли не на круглосуточный формат, заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, регулярные вражеские атаки "шахедами" имеют как военные, так и разведывательные цели. В частности, россияне пытаются экономить ракеты, применяя значительно более дешевые ударные БПЛА.

Кроме этого, едва ли не ежедневные налеты "шахедов" - это попытка постоянного психологического давления на гражданское население, с целью сломать мотивацию к сопротивлению.

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"Впрочем, новые способы сбивания "шахедов" на подходе. Все будет ок", - отметил Коваленко.

РФ атакует "шахедами" - последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние дни Россия активно запускает по Украине "шахэды". В частности, утром субботы оккупационные войска снова атаковали дронами Киев. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах и пожары.

Также сообщалось, что Россия начала бить по Украине "шахедами" с термобарическими боеголовками. Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал, что оккупанты регулярно меняют маршруты ударов "шахедами", чтобы залетать в крупные украинские города с разных направлений.

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