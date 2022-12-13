Самолеты способны сбивать крылатые ракеты такие, как Х-101 и "Калибр".

Истребители четвертого поколения МиГ-29, которые Словакии обещала передать Украине, усилят систему противовоздушной обороны и наступательные возможности ВСУ.

"Сегодня у нас есть острая потребность в истребительной авиации, – заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала. – В ближайшее время ожидать F-16 и F-15 мы не можем, потому можем рассчитывать исключительно на постсоветский ресурс авиации".

По его совам, МиГ-29 – это именно те истребители, которые используются для уничтожения крылатых ракет (Х-101, "Калибр") и защиты воздушного пространства от авиации врага.

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Кроме того, МиГ-29 значительно усилят наступательные возможности Вооруженных сил Украины, уверен Коваленко.

Истребители МиГ-29

МиГ-29 – многоцелевой советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.