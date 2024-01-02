Денис Попович отметил, что для "новогодних" атак Москва накапливала ракеты месяцами.

Российские оккупанты долго накапливали ракеты. Теперь же россияне, скорее всего, сосредоточатся на запуске специфических ракет, которые сложно сбивать.

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что осенью и в начале зимы летали только "Шахеды", а массированных ракетных атак не было. При этом он не смог сказать, сколько понадобиться времени, чтобы Москва использовала свои запасы.

"Раньше говорили, что они "с колес" запускают ракеты. Это свидетельствовало об отсутствии запасов. Но видно, что они способны их производить. Там накапливали их (ракеты – УНИАН) несколько месяцев, почти не обстреливая Украину в течение осени. Теперь они начинают отстреливать их", – рассказал эксперт в комментарии 24 Каналу.

Видео дня

По его словам, россияне, вероятно, сделают ставку на ракеты, которые сложно сбивать – баллистические "Искандеры" или аэробалистические "Кинжалы".

"Думаю, что они и дальше будут использовать баллистические и аэробалистические ракеты, чтобы попытаться максимально обеспечить уничтожение тех целей, которые они для себя избрали", – подытожил Попович.

Удар по Украине 2 января 2024 - главые новости

2 января россияне запустили по Украине более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и 10 Х-47М2 "Кинжал", в результате чего десятки пострадавших и двое погибших.

Также Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Сейчас известно о гибели 91-летней женщины и 47 пострадавших, среди которых - дети.

Вас также могут заинтересовать новости: