Сегодня ночью территория Украины снова находится под ударом российских ударных дронов типа "Shahed".
В командовании Воздушных сил ВСУ информируют об угрозе беспилотников оккупантов для ряда регионов. Тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.
В 00:37 военные фиксировали российские дроны в центре Полтавщины, на востоке Черкасской и Киевской областей, а также на севере Черниговской и Житомирской. Впоследствии они предупредили о БПЛА с северо-востока в сторону Харькова.
Telegram-канал monitor сообщает, что один из дронов пересекает государственную границу с Беларусью вблизи населенного пункта Лоев. По их данным, оккупанты держат в Черном море четыре ракетоносителя общим боезапасом до 24 "Калибров".
Обновлено в 01:20: БПЛА фиксируют на юге Харьковщины, на востоке и в центре Черкасской области, на Черниговщине, на юге Киевщины и на севере Хмельницкой области.
Атаки дронов по Украине
Россияне систематически запускают дроны по Украине, атакуя объекты критической и гражданской инфраструктуры. Также они применяют БПЛА во время комбинированных массированных обстрелов.
Глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов считает, что в 2025 году Украине стоит ожидать увеличения атак, во время которых оккупанты будут запускать фальшивые цели. Таким образом они пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону.