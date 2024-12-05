По данным мониторов, также оккупанты держат в море ракетоносители.

Сегодня ночью территория Украины снова находится под ударом российских ударных дронов типа "Shahed".

В командовании Воздушных сил ВСУ информируют об угрозе беспилотников оккупантов для ряда регионов. Тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

В 00:37 военные фиксировали российские дроны в центре Полтавщины, на востоке Черкасской и Киевской областей, а также на севере Черниговской и Житомирской. Впоследствии они предупредили о БПЛА с северо-востока в сторону Харькова.

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Telegram-канал monitor сообщает, что один из дронов пересекает государственную границу с Беларусью вблизи населенного пункта Лоев. По их данным, оккупанты держат в Черном море четыре ракетоносителя общим боезапасом до 24 "Калибров".

Обновлено в 01:20: БПЛА фиксируют на юге Харьковщины, на востоке и в центре Черкасской области, на Черниговщине, на юге Киевщины и на севере Хмельницкой области.

Атаки дронов по Украине

Россияне систематически запускают дроны по Украине, атакуя объекты критической и гражданской инфраструктуры. Также они применяют БПЛА во время комбинированных массированных обстрелов.

Глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов считает, что в 2025 году Украине стоит ожидать увеличения атак, во время которых оккупанты будут запускать фальшивые цели. Таким образом они пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону.

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