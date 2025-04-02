Под ударами были Ростовская, Курская и Белгородская области.

В ночь на 2 апреля под атакой беспилотников были Ростовская, Курская и Белгородская области РФ. В Минобороны государства-агрессора отчитались о 93 сбитых беспилотниках.

В российском ведомстве сообщили, что 87 БПЛА сбиты над Курской областью, четыре - над Ростовской, два - над Белгородской.

В частности, по информации российских телеграмм-каналов, взрывы ночью прогремели в районе порта в городе Таганрог Ростовской области. Появились данные, что там повреждены многоквартирные дома, пострадали два человека. Отмечается, один из дронов завис на деревьях. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Курске обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки, никто не пострадал. 60 жителей подъезда эвакуировали, сообщили местные власти.

Атаки беспилотников по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 31 марта беспилотники атаковали Калужскую область России, под ударом мог оказаться военный аэродром "Шайковка", на котором РФ располагает свою стратегическую авиацию. По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, там базируются самолеты Ту-22, которые наносят удары ракетами Х-22, Х-32.

Также недавно в России на трассе в Калужской области упали два БПЛА. Как отмечали российские Телеграмм-каналы, по словам жителей поселка Думиничи, они видели в небе объект, похожий на беспилотник самолетного типа, который направлялся в сторону Москвы. Второй беспилотник, по словам очевидцев, летел над автодорогой со скоростью 140-150 км/ч по прямой траектории также в сторону Москвы. Местные заметили на нем видеокамеру, подвешенных боеприпасов не было.

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