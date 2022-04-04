В результате новой атаки противника на Одессу повреждены нежилые постройки.

Враг не попал в намеченную цель во время ночного обстрела Одессы.

Подробности вражеской атаки раскрыл представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг ночью атаковал Одессу. Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются", - сказал Назаров.

Напомним, утром 4 апреля стало известно, что оккупанты ночью нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы.

Позже спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что противник атаковал город со стороны Черного моря, и прилетело несколько ракет.

Чиновник добавил, что в связи с тем, что в Украине началась посевная кампания, враг выбрал стратегию уничтожения баз хранения топлива.

Стоит отметить, что РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину, и враг уже обстреливал Одессу, в частности, из корабельной артиллерии.

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