Известно, что во время атаки на нефтебазу в Феодосии РФ не удалось сбить беспилотник.

Силы обороны Украины нашли лазейки в российской системе ПВО. В частности украинские военные во время своих атак на объекты РФ могут облетать места скопления противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил военный аналитик Иван Ступак в эфире КИЕВ24, комментируя атаку дронов по нефтебазе в оккупированной Феодосии.

"Неправильно говорить, что у РФ есть проблема с ПВО, есть определенные кризисы на отдельных моментах, направлениях, но говорить, что она "дырявая" или что ее не существует, не стоит. Но здесь другая история, атаковали беспилотниками, это маленький объект, а комплексы С-300, С-400 рассчитаны на то, чтобы сбивать крупнотоннажные машины, например, вертолет, самолет, ракету, которая летит с большой скоростью", - отметил эксперт.

По его словам, беспилотники можно сбивать исключительно системой "Панцирь-С1" или стрелковым оружием.

"То есть здесь стоит делать акцент не с той стороны, что в России дырявая ПВО, а с той стороны, что украинские силы обороны могут находить щели в РФ, облетать места скопления того ПВО или РЭБ, чтобы нанести максимальный ущерб", - подчеркнул Ступак.

Аналитик добавил, что беспилотник, который атаковал нефтебазу в Феодосии, сложно заметить, летит он низко, а комплексы С-300, С-400 работают на большой высоте.

Удар по нефтебазе в Феодосии - что известно

Как писал УНИАН, 7 октября во временно оккупированной Феодосии в результате атаки БпЛА произошел пожар на нефтебазе. АО "Морской нефтяной терминал" является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Тогда эксперты Defense Express отмечали, что эта атака является важной не только с точки зрения осложнения вражеской логистики, а ярко демонстрирует состояние российской ПВО. По их словам, это показывает, что в России "не все так весело" с зенитными ракетными комплексами, однако часто это вполне укладывалось в правило "чем глубже в РФ - тем меньше ПВО".

Вас также могут заинтересовать новости: