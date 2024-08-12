Большинство наблюдателей не думали, что у ВСУ достаточно сил, чтобы сделать это.

Украина удивила мир своим нападением на Курск, "редким наземным вторжением на российскую территорию". Об этом говорится в материале Business Insider.

Отмечается, что большинство наблюдателей "не думали, что у них (ВСУ - УНИАН) достаточно сил, чтобы сделать это", сказал Патрик Бери, военный аналитик из Университета Бата в Великобритании. Другие эксперты подчеркнули, что их оценки действий Украины "все еще являются спекулятивными" из-за отсутствия достоверной информации.

"Мы не сидим в бункере в Киеве", - сказал Мэтью Форд, военный эксперт и преподаватель международных отношений британского Университета Сассекса. Видео дня

Издание отмечает, что с учетом этих ограничений Киев "предложил несколько целей", которые Украина вполне могла иметь в виду, атакуя Курск.

"Если россияне перебрасывают резервы с юга, то украинцы вполне могут ослабить давление на своей линии фронта", - сказал Форд.

В свою очередь Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам лондонского Королевского института объединенных служб, отметил, что некоторые российские войска были переведены с территории Украины, но масштабы неизвестны. Он также предположил, что атака может быть связана с другими необъявленными попытками, или как средство для отвлечения оккупантов.

По его словам, атака могла быть направлена на "укрепление морального духа украинцев после месяцев обороны", при этом это может быть возможность захватить военнопленных для обмена пленными.

"Это высокий риск, высокое вознаграждение - завладеть некоторой территорией России, а затем использовать ее как рычаг, чтобы попытаться вернуть часть ее территории, если ее заставят идти на переговоры. Я думаю, что это наиболее вероятная стратегическая цель", - сказал Бери.

Издание отмечает, что эта борьба также может стать нервной проверкой собственных красных линий Путина.

"Уже очевидно, что решение Украины вторгнуться в Россию смогло полностью высмеять красные линии Владимира Путина и опасения Запада относительно эскалации", - написал редактор UkraineAlert Питер Дикинсон.

СМИ напоминает, что Путин заявил о возможности применить ядерное оружие, если будет угроза существованию российского государства.

"Чем дальше украинцы продвигаются в Россию и чем меньше сопротивления они получают со стороны российских вооруженных сил, тем больше я волнуюсь, что Путин захочет использовать ядерную бомбу", - сказал Форд.

Авторы добавляют, что эта атака является по крайней мере унижением для Путина и радикальным напоминанием о реальности войны под Курском - даже если собственная власть Путина вряд ли будет сильно подорвана.

Ситуация в Курской области - последние новости

Российские оккупанты перебрасывают в Курскую область некоторые подразделения с юга Украины. По словам представителя оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, количество таких войск является небольшим.

Также УНИАН сообщал, что Суджа находится под полным контролем ВСУ. Кадры, обнародованные в сети, не оставляют сомнений, что российские войска давно покинули поселок.

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