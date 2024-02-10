11 февраля в Харькове на зданиях государственных учреждений будет приспущен государственный флаг и запрещено звучание развлекательной музыки.

11 февраля в Харькове объявлено Днем траура. Об этом говорится в соответствующем распоряжении городского головы Харькова Игоря Терехова.

Отмечается, что соответствующее решение принято "с целью чествования памяти погибших во время ракетного удара по объектам гражданской инфраструктуры города Харькова 9 февраля 2024 года".

"В знак скорби по погибшим приспустить государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности. Запретить звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и т.д.", - отмечается в распоряжении.

Последняя атака РФ на Харьков

Вечером 9 февраля россияне атаковали Украину "шахедами". В частности, оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе "шахед" по Харькову. Три беспилотника попали по Немышлянскому району города. В результате был разрушен объект критической инфраструктуры, возник масштабный пожар. Разрушены более 15 жилых домов.

Позже стало известно, что жертвами атаки РФ на Харьков стали уже семь человек. Среди погибших целая семья - дети 7 и 4 лет, 6-месячный младенец и их родители. Кроме того, в результате пожара заживо сгорели парализованный муж и его жена.

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