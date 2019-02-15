Украина в еврокубках: две ничьи с противоположными эмоциями

«Олимпиакос» 2-2 «Динамо»

На предсезонных сборах «Динамо» не впечатлило. Всего три победы в восьми матчах, но дело даже не в результате. Складывалось впечатление, что команда совершенно не готова к сезону, и в еврокубках она не задержится. Однако первый официальный матч в 2019 году немного скрасил эти впечатления, а по результату даже превзошел ожидания.

Главной предматчевой проблемой стала травма Кадара. Вместо него компанию Бурде в центре обороны составил Шабанов. Серьезная травма Пиварича не воспринимается настолько серьезно, ведь конкуренцию Миколенко за место на левом фланге защиты хорват проиграл еще прошлой осенью. В центре поля Хацкевич выставил украинский треугольник Шепелев-Буяльский-Шапаренко, а на острие атаки вышел Фран Соль.

Именно испанец стал главным приобретением Динамо этой зимой. Киевляне давно искали форварда и нашли его в чемпионате Голландии. Вопрос только в том, подходит ли он «Динамо» по своим характеристикам. Этого нападающего вряд ли можно назвать скоростным, поэтому в контратакующей игре он абсолютно бесполезен. Собственно, первая игра против «Олимпиакоса» это подтвердила. Хотя после ее завершения Хацкевич настойчиво хвалил испанца. К слову, даже на сборах Соль не забил ни одного мяча. В то же время Назарий Русин отличился четыре раза. И в Греции остался на скамейке запасных…

Начало матча получилось шокирующим для «Динамо». Подопечные Хацкевича пропустили быстрый гол и были близки к тому, чтобы пропустить еще не один раз. Возможно, ключевыми в этом матче стали 10-15 минут после пропущенного гола, когда «Олимпиакос» вполне мог «закрыть» эту игру. Но «Динамо» выстояло, а впоследствии перевернуло игру.

Наверное, киевлянам повезло, что они отыгрались с единственного прицельного удара в первом тайме. И хотя после этого «Олимпиакос» снова вышел вперед, это уже не была игра с односторонним движением, как в начале первого тайма.

А после перерыва все перевернулось на 180 градусов. То ли «Олимпиакос» внезапно подсел, то ли сыграли внесенные в раздевалке коррективы Хацкевича. Но это уже были совершенно другой «Олимпиакос» и другое «Динамо». Киевляне могли сравнивать счет намного раньше, но сделали это только в концовке. Скорее всего, результат справедлив, но в первые 20 минут о 2:2 никто даже и не мечтал.

Динамовцам повезло еще и в том, что параллельно с еврокубками «Олимпиакос» проводит в эти дни очень важные матчи в национальном чемпионате. На прошлых выходных пирейцы по всем статьям уступили лидирующему ПАОКу (1:3) и отстали от него уже на девять очков. А в ближайший уик-энд соперником «Олимпиакоса» станет действующий чемпион АЕК. Как следствие, на игроков выпала нешуточная нагрузка, тренер отчаянно тасует состав, но особого результата это не приносит.

После результативной ничьей на выезде «Динамо» стало фаворитом двухматчевого противостояния. Это грекам нужно проявлять инициативу и лезть вперед, оголяя тылы и рискуя нарваться на контратаку. Ситуация максимально благоприятная для «Динамо» и его наставника, любящего играть от обороны. Проблема в том, что оборона эта не слишком надежная, да и вратарь в любой момент может что-то придумать. Иными словами, ставка на ноль в обороне может и не сработать, потому в любом случае нужно искать счастье у чужих ворот.

«Шахтер» 2-2 «Айнтрахт»

После жеребьевки многие посчитали, что «Шахтеру» достался едва ли не счастливый билет, но это совершенно не так. Это совсем не тот «Айнтрахт», который не так давно балансировал между первой и второй Бундеслигами. Нико Ковач, возглавляющий нынче «Баварию», вывел франкфуртцев на совершенно другой уровень. Именно он в прошлом сезоне выиграл с «Айнтрахтом» Кубок Германии, обыграв в финале «Баварию». А спустя несколько дней стал главным тренером команды из Мюнхена.

Вместо Ковача наставником Айнтрахта назначили Адольфа Хюттера. Во Франкфурт он переехал из Швейцарии, где чрезвычайно успешно поработал с «Янг Бойз». Именно Хюттер впервые за 32 года сделал Янг Бойз чемпионом Швейцарии. Именно под его руководством в двух сезонах подряд Янг Бойз выбивал из Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

С приходом нового наставника «Айнтрахт» точно не стал слабее. Франкфуртцы не выпадают из числа претендентов на еврокубковые места, а на определенном этапе даже претендовали на попадание в Лигу чемпионов. Еще лучше у них складываются дела на евроарене. «Айнтрахт» вместе с «Зальцбургом» выиграли все шесть матчей на групповой стадии Лиги Европы. Вот такой соперник достался донецкому «Шахтеру».

«Шахтер» до последнего тура претендовал на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, но после ничьей с «Лионом» (1-1) перекочевал в еврокубок рангом пониже. К слову, тот матч был единственным еврокубковым в нынешнем сезоне, в котором «Шахтер» пропустил меньше двух голов. Слабая игра в обороне была и остается главной игровой проблемой Паоло Фонсеки. Собственно, так было и при Луческу.

Зимой за хорошие деньги Шахтер продал Ярослава Ракицкого. Он никогда не был образцом надежности в обороне, но в «Шахтере» считался ее лидером. К тому же именно Ракицкий был тем человеком, который очень часто начинал атаки «Шахтера», и делал это очень качественно. На его место у «Александрии» был куплен Бондаренко. Возможно, это лучший защитник чемпионата Украины, выступавший не в «Шахтере» и не в «Динамо». Но во время сборов Бондаренко получил травму, а вместе с ним в очередной раз травмировался Ордец.

В итоге у Фонсеки осталось пять защитников на четыре позиции. Слева безальтернативно играет Исмаилии, справа Бутко выигрывает конкуренцию у Болбата. А в центре у «Шахтера» осталось всего три боеспособные единицы — Хочолава, Кривцов и Матвиенко. К слову, с учетом дисквалификации Кривцова на ответный матч выбора у Фонсеки не осталось вовсе.

Более того, теперь нужно искать замену еще и Тарасу Степаненко, получившему красную карточку уже на 11-й минуте. По идее, позицию опорника может закрыть Максим Малышев, но тут вопрос в его готовности. Из-за череды травм он слишком много пропустил и только теперь возвращает былую форму. В Харькове Малышев сыграл совсем немного, и не факт, что через неделю Фонсека выставит его в старте.

Именно удаление Степаненко стало ключевым моментом харьковского матча. До этого эпизода Шахтер устраивала только победа, а после горняки были согласны и на ничью. Однако после второго пропущенного гола вероятность мирного исхода была не слишком высокой. Более того, «Айнтрахт» был гораздо ближе к третьему мячу. Но здесь свое веское слово сказал Андрей Пятов, который уже по традиции чередовал невероятные сэйвы и результативные ошибки.

Игра «Шахтера» в обороне снова разочаровала, но чтобы поездка во Франкфурт не превратилась в формальность, нужно было сравнивать счет и - ни в коем случае - не пропускать. И «Шахтер» выполнил эту задачу благодаря точному удару Тайсона.

Наверное, 2:2 — это максимум, на который мог рассчитывать «Шахтер» в сложившихся обстоятельствах. Хотя до стартового свистка результативная ничья представлялась не самым оптимальным результатом.

Тем не менее, задача «Шахтера» проще не стала. В Германии нужно играть на победу поскольку 0:0 или 1:1 донецкую команду не устраивают. Но если чемпион Украины снова пропустит не меньше двух, тогда и самим нужно показывать высокую результативность. Скорее всего, голов снова будет немало, хотя и в 3:3 верится с трудом...

Кирилл Стадниченко