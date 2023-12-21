На этот раз оккупанты запускали свои дроны-камикадзе с трех направлений.

В ночь на 21 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed из трех направлений: Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Там уточнили, что всего зафиксированы пуски 35 Shahed-136/131, которые атаковали волнами в разное время, в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

К отражению воздушного нападения были привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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"Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА противника", - сообщили Воздушные силы.

Там добавили, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

Атаки "шахедов" на Украину

С начала декабря оккупанты почти каждую ночь проводят воздушные атаки на территорию Украины. Они запускают дроны в основном с вивденного направления. Так, в ночь на 20 декабря российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из оккупированного Крыма-районы пусков-Чауда, Балаклава. Всего біли зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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