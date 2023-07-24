Стабильность в Москве и Питере являются ключевыми принципами Путина в войне, которую РФ развязала против Украины, считает Фейгин.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, комментируя атаку беспилотников на Москву 24 июля, заявил, что она имела скорее психологический эффект, чем военный. Столица РФ будет оставаться отстраненной от развязанной Кремлем войны, пока по ней не будут нанесены сокрушительные удары, в частности, по админзданиям.

"Пока в прифронтовых городах могут взрываться снаряды и гибнуть люди, Москве все равно, как и любому другому городу, которого это не касается. Для необходимого эффекта дроны должны долетать до цели, а война должна прийти путем последствий, а не предпосылок", – добавил он в эфире "24 канала".

По словам Фейгина, спокойствие и стабильность в двух городах России – Москве и Санкт-Петербурге – является принципом российского диктатора Владимира Путина в войне, начатой против Украины.

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"Они пытаются сейчас показать, мол, "мы можем обстреливать и убивать, а нам ничего за это не будет". Поэтому война никогда не закончится, если не будет страха ответных действий, которые могут задеть Москву", – резюмировал правозащитник.

Атака дронов на Москву 24 июля

Утром в понедельник, 24 июля 2023 года, в российской столице прогремели взрывы. Москву атаковали неизвестные беспилотники – "хлопки" слышали жители сразу нескольких районов. Впоследствии в российских СМИ сообщили, что обломки дрона нашли неподалеку от Министерства обороны РФ.

Британское издание Sky News пишет, что атака была довольно значимой, даже несмотря на отсутствие больших убытков. Это был уже третий случай, когда в российской столице случалась "бавовна" из-за применения дронов.

Утреннюю атаку БПЛА прокомментировали и в Главном управлении разведки Украины. Представитель ведомства Андрей Юсов подчеркнул, что этот процесс будет набирать обороты. По его словам, тот факт, что взрывы прогремели в непосредственной близости к админзданиям РФ в Москве, свидетельствует о неспособности России контролировать такие объекты и небо над ними.

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