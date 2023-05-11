В РФ похвались якобы "уничтожением" и "обезвреживанием" беспилотников.

В РФ утверждают, что 9 мая Украина "пыталась атаковать" московскую Красную площадь и якобы совершила в этот день около 100 атак дронами.

Часть беспилотников якобы "уничтожили", а часть - "обезвредили, посадили", приводит слова председателя президиума "Офицеров России", генерал-майора авиации Сергея Липового ria.ru.

"В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялись как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб…", - утверждает он.

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По его словам, "практически все атаки были предотвращены". Генерал-майор добавил, что несколько дронов "обезвредили" на территории Воронежа, Калужской и Курской области, а некоторые беспилотники якобы "сбили" в Белгородской области.

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10 мая в сети сообщили, что утром 9 мая в Воронежской области России в нескольких километрах от аэродрома был сбит неопознанный летательный объект.

Кроме того, в РФ жаловались, что в ночь на 10 мая в Воронежской области два беспилотника, начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались при падении, в результате чего пострадали около 14 военнослужащих.

До этого российские власти обвинили Украину в совершении "атаки на Кремль" дронами. Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат обратил внимание на то, что на "атакованном" здании даже не пошатнулся флаг РФ. Украинские власти заявили, что не причастны к якобы "атаке".

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