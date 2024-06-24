Это была зенитная управляемая ракета 9М330 ЗРК "ТОР-М2" малого радиуса действия 15 км, говорит Коваленко.

Удар по пляжу во временно оккупированном Крыму был осуществлен не ракетой ATACMS. Найденные там обломки можно идентифицировать как элементы российской зенитной управляемой ракеты 9М330, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В этом случае, который произошел в Севастополе, есть очень интересный момент. Россияне не опубликовали ни одного доказательства того, что была использована какая-то украинская ракета", – подчеркнул он в эфире телеканала "Еспресо".

Он отметил, что было опубликовано одно фото – по нему можно установить, что на головы россиян в Крыму упала зенитная управляемая ракета 9М330 ЗРК "ТОР-М2" малого радиуса действия 15 км. Примечательно, что это российский комплекс и российская ракета.

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"Куда она стреляла, по чему ее запускали, это неизвестно. Россияне заявляли, что украинской стороной было использовано ATACMS. Однако, если был использован ATACMS, то докажите. Где соответствующие элементы этой ракеты, которая, условно говоря, упала на пляж? И если мы говорим о ATACMS и то, сколько там было людей, то это была бы кровавая баня, а не то количество погибших и раненых, о котором заявляют россияне. Потому что ATACMS – очень мощное оружие, которое уничтожает полностью роту, когда оккупанты выстраиваются для награждения где-то в Луганской области. Туда прилетает ATACMS и этой роты нет. Итак, упала российская зенитная управляемая ракета 9М330", – подчеркнул он.

Коваленко обратил внимание и на недавнее сбитие российскими силами ПВО вертолета К-29 оккупантов в Крыму.

"То есть либо у них не работает система "свой-чужой", либо система уже вообще начинает глючить, либо там настолько нервная ситуация среди операторов этих систем, что они уже панически реагируют на какую-то угрозу, которая к ним приближается, поэтому запускают внештатно ракеты. А у этой ракеты, когда она не нашла свою цель, сработала система самоуничтожения и она упала на головы россиян. Вот что произошло", – констатировал военно-политический обозреватель.

Удар по пляжу в Крыму

В воскресенье, 23 июня, российская ПВО сбила ракету над Севастополем ракету. Ее обломки упали на пляж, где отдыхали люди. В РФ сообщали, что в результате работы ПВО погибли 4 человека, более 150 – пострадали.

В то же время аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму.

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