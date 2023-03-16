Режим Асада зависим от поддержки Путина.

Сирия признает "новые границы" России с оккупированными частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, заявил в интервью кремлевским пропагандистам Башар Асад.

"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории", - сказал Асад.

По его словам, "четкая и решительная" позиция Сирии основана в первую очередь на "исторических фактах". Дальше Асад начал вторить за Путиным, что украинские территории были "переданы Украине" Ленином.

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"Они (эти территории) были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена (Владимира) Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции", - заявил Асад.

Вечером 14 марта Асад прибыл в Москву на переговоры с Путиным, сообщали российские СМИ. Стороны обсудят "актуальные вопросы" сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Кроме того, Асад надеется на "комплексное урегулирование ситуации в Сирии и вокруг нее".

Этот визит сирийского президента станет первым и с начала полномасштабной войны в Украине, и после крупных землетрясений на территории Сирии.

Россия и Сирия – история отношений и поддержка терроризма

Россия плотно поддерживает режим Асада в Сирии оружием и наемниками ЧВК с 2015 года.

Во время восстания против Асада российские оккупанты задействовали самые жестокие методы против гражданского населения. РФ уничтожала бомбардировками целые города.

Уже в 2022 году РФ перебросила военных с сирийским опытом совершать военные преступления в Украине.

Вместе с тем Асад позволил Путину построить у себя в стране две постоянные авиабазы в Хмеймиме и в сирийской провинции Латакия.

Режим Асада зависим от поддержки Путина, потому одобряет его агрессию против других стран. Сирия высказалась о признании террористов "ЛДНР", посчитавших себя "республиками", еще летом 2022 года.

В самой стране царят пророссийские настроения, а сирийцев вербуют в ряды ЧВК для участия в войне.

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