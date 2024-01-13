Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по позициям оккупантов - в течение суток поразили, в частности склад боеприпасов и четыре средства противовоздушной обороны врага.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, всего в течение суток враг нанес 32 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

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В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девяти артиллерийским средствам, четырем средствам противовоздушной обороны, одному складу боеприпасов и одной станции РЭБ противника", - говорится в сообщении.

Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, за 12 января украинские защитники уничтожили еще 700 российских оккупантов. Общие потери личного состава России с начала войны составляют уже 369 тыс. 160 человек.

Также уничтожено уже 6 тыс. 65 танков, 11 тыс. 269 боевых бронированных машин и 8 тыс. 728 артиллерийских систем.

Российские журналисты установили имена более 40 тысяч оккупантов, которые погибли на войне против Украины с февраля 2022 года. При этом около тысячи идентифицированных "двухсотых" было менее 20 лет.

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