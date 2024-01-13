Речь идет о счете Сил обороны в сегодняшнем ночном обстреле со стороны оккупантов.

Сегодня армия Российской Федерации потеряла четыре ракеты типа Х-101/555 при попытке нанести ракетный удар по югу Украины. Все запущенные цели на 100% уничтожили.

Как сообщили в Силах обороны юга, подразделения ПВО работали в Николаевской области - там ликвидировали две ракеты типа Х-101/555. Обломки одной из них упали на жилой дом в Баштанском районе. Случился пожар, который оперативно ликвидировали. Люди не пострадали

Еще по одной ракете подобного класса уничтожено на Днепропетровщине и Кировоградщине.

Кроме того, еще две ракеты другого типа захватчики запустили по Николаевской области.

"Две противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые враг направил по Николаевщине, уже традиционно потеряли боевую способность в воздухе. Разрушений и пострадавших не зафиксировано", - уточнили в Силах обороны.

Россия запустила ракеты по Украине 13 января - что известно о преступлении

В ночь на 13 января и рано утром российская армия нанесла ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. В частности, семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400, которые были запущены из Белгородской области, три ударные БПЛА Shahed-136/131 летели из Курской области, шесть аэробалистических ракет Х - 47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К - из Тамбова. Также говорилось, что еще до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС враг пустил по Украине с Каспийского моря.

Кроме того, по Украине Россия ударила шестью крылатыми ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 - с территории Брянской области, двумя управляемыми ракетами Х-31П из двух самолетов Су-35, которые находились на оккупированной Херсонщине, и четырьмя Х-59 из двух самолетов Су-34.

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