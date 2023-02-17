На Херсонщине украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения живой силы врага. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией нанесено два удара по районам сосредоточения живой силы врага в Голой Пристани и Песчановке. А ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 81 огневое задание. Подтвержденные потери врага - оккупантов 18, 6 единиц техники, среди которых пусковая установка С-300, 2 крупнокалиберные пушки "Гиацинт-Б", 3 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Также уничтожены пять складов боеприпасов и наблюдательный пост оккупантов, в частности, на островах Левобережья.
Ситуация на Херсонщине - последние новости
На Херсонщине начались бунты среди оккупантов. Морально-психологическое состояние подразделений оккупантов не очень высокое-они не удовлетворены командованием и обеспечением. Из-за этого в оккупированные части области завезли росгрардийцев, чтобы подавить бунты.
Тем временем Россия регулярно обстреливает Херсонскую область. В частности, 13 февраля российские военные ударили по селу Ингулец. В результате обстрела погибла женщина.