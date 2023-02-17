Также на Херсонской области украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения врага.

На Херсонщине украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения живой силы врага. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено два удара по районам сосредоточения живой силы врага в Голой Пристани и Песчановке. А ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 81 огневое задание. Подтвержденные потери врага - оккупантов 18, 6 единиц техники, среди которых пусковая установка С-300, 2 крупнокалиберные пушки "Гиацинт-Б", 3 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Также уничтожены пять складов боеприпасов и наблюдательный пост оккупантов, в частности, на островах Левобережья.

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Ситуация на Херсонщине - последние новости

На Херсонщине начались бунты среди оккупантов. Морально-психологическое состояние подразделений оккупантов не очень высокое-они не удовлетворены командованием и обеспечением. Из-за этого в оккупированные части области завезли росгрардийцев, чтобы подавить бунты.

Тем временем Россия регулярно обстреливает Херсонскую область. В частности, 13 февраля российские военные ударили по селу Ингулец. В результате обстрела погибла женщина.

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