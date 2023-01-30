Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об одном раненом украинце и показал последствия атаки.

Оккупанты продолжают целенаправленно уничтожать Донецкую область, обстреливая жилищную инфраструктуру. В понедельник, 30 января, оккупанты открыли огонь по жилому кварталу Курахово.

Как отметил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, вследствие атаки были повреждены 5-этажный и 2-этажный дома, а также 3 частных дома. Также он сообщил об одном раненом.

При этом чиновник указал, что это не первый обстрел города со стороны армии РФ. Они специально убивают гражданское население.

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"Курахово почти каждый день страдает от вражеских обстрелов - россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливое наказание", - написал Кириленко.

Последние обстрелы РФ

Поздно вечером 29 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и Харьковскую область.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что во время очередной атаки россияне попали в жилой дом в Киевском районе Харькова. Там произошел пожар.

Позже стало известно, что в доме полностью разрушен четвертый этаж и частично третий этаж здания. Предварительно, удар был нанесен ракетой С-300.

Также стало известно, что в результате вражеских обстрелов в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области погиб мужчина, ранена женщина.

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