Целями оккупантов в очередной раз стала жилая инфраструктура области, а также церкви.

В Херсонской области была тяжелая ночь: враг неустанно бил по этому украинскому региону снарядами и тяжелой артиллерией.

О последствиях вражеской атаки рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он уточнил, что враг за минувшие сутки реализовал 75 обстрелов, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

По центру области городу Херсон россияне ударили 11 раз, один украинец получил тяжелые ранения.

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"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района", - написал глава ОВА.

Прокудин напомнил, что эвакуация с деоккупированной территории продолжается. За сутки удалось вывезти 118 украинцев.

Война в Украине - последние "потуги" РФ на фронте

Напомним, что утром 26 апреля Генштаб ВСУ уточнил, на каких направлениях фронта враг пытался реализовать наступательные действия за минувшие сутки. В частности, россияне продолжают "держаться зубами" за Бахмут и Марьинку - там происходят ожесточенные столкновения.

Всего за сутки на востоке Украины наши защитники сдержали 39 атак противника. Удалось ликвидировать еще 640 врагов.

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