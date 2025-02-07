Для КНДР более важно то, что она получает от России, а не то, насколько эффективно она воюет с украинцами.

За последние недели северокорейские солдаты исчезли с поля боя в Курской области, однако, как пишет Newsweek, опрошенные эксперты почти не сомневаются в том, что они снова вернутся на фронт, вероятно, после перегруппировки, переподготовки или ротации свежих войск.

"Северная Корея, скорее всего, не видит особого риска в поддержке российского вторжения в Украину", - говорит Брайден Сперлинг, старший научный сотрудник по вопросам обороны и безопасности Rand Corporation.

В то же время, для недавнего исчезновения северокорейцев с поля боя есть несколько причин, считает Самуэль Рамани, младший научный сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

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Прежде всего, по его мнению, Пхеньян обеспокоен большим количеством потерь и опасается, что еще больше его бойцов могут попасть в украинский плен.

Так, представитель украинских Сил специальных операций полковник Александр Киндратенко рассказал Newsweek, что у северокорейцев, сражавшихся в Курской области, было мало опыта в войне с беспилотниками. И, по словам Рамани, Северная Корея, скорее всего, обеспокоена своей неподготовленностью к такой современной войне.

Но с точки зрения отношений Северной Кореи с Россией "ничего не изменилось", - сказал Эндрю Йео, старший научный сотрудник Центра исследований азиатской политики Института Брукингса.

Эксперты отмечают,. что и Россия, и Северная Корея больше выигрывают, чем теряют от своих отношений в данный момент. "Лакмусовая бумажка для Северной Кореи больше направлена на то, что они получают от России, а не на то, насколько эффективно они воюют с украинцами", - говорит Рамани.

Так, международные наблюдатели считают, что КНДР получает или будет получать от России экономическую помощь и помощь в реализации программ по разработке оружия в обмен на боеприпасы, ракеты и войска.

По словам Сперлинга, Пхеньян может стремиться получить от России более современное оборудование, например, самолеты или подводные лодки. Северная Корея также может воспользоваться управляемыми бомбами и ракетами российской разработки, говорит Рамани.

При этом хотя у Северной Кореи и США может быть больше шансов найти общий язык при Трампе по сравнению с администрацией Байдена, однако во время первого срока Трампа северокорейцы "обожглись" и, скорее всего, будут очень осторожны, сказал Рамани.

Но в то же время Пхеньян предпочитает держать свои возможности открытыми и могут пойти на сотрудничество с США, если смогут добиться облегчения американских санкций или признать, что Пхеньян - ядерная держава, и отказаться от требований денуклеаризации, добавил Рамани.

Солдаты КНДР на фронте - новости

Ранее The New York Times сообщило, что солдат КНДР не видели на линии боестолкновения уже около двух недель. Позже Силы специальных операций ВСУ подтвердили этот факт, отметив, что, вероятно, войска КНДР отошли из-за больших потерь.

Также ранее Newsweek сообщал, что жители Северной Кореи имитируют туберкулез, чтобы избежать принудительного направления на фронт в России. Семьи тратят более 100-кратную среднюю месячную зарплату на поддельные медицинские справки, чтобы защитить мужчин от отправки в зону боевых действий.

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