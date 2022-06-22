Украинская сторона передала российской "кого-то знакового".

Решение об обмене украинского парамедика Юлии Паевской (Тайры) было принято на самом высоком уровне, в том числе в Москве.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, украинская сторона передала российской "кого-то знакового". Однако он не стал подтверждать или опровергать обмен Тайры на "сына друга Кадырова", о чём ранее сообщали средства массовой информации.

"Знаковых мы набрали достаточное количество и на них удаются очень серьёзные обмены", - добавил Арестович.

Как известно, украинская парамедик Юлия Паевская попал в российский плен ориентировочно в середине марта. Российские пропагандисты называли ее "участницей Азова".

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Паевскую удалось освободить из плена.

После этого "Тайра" записала первое видео, в котором поблагодарила президента за помощь и сообщила, что сейчас находится в безопасном месте.

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