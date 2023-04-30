Деоккупация полуострова — это часть государственного планирования.

Освобождение Крыма — это одна из военных целей Украины. Вот почему уверенное заявление президента Владимира Зеленского о деоккупации полуострова вызвало острую реакцию в Кремле.

Таким мнением поделился бывший советник ОПУ Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина. Он заявил: "Это часть нашего военного государственного планирования, судя по заявлению президента. Безусловно, будем брать Крым. А какие варианты? Это наша территория, она должна быть освобождена — военным или дипломатическим [путем], неважно. Не захотят дипломатическим, будем военным […] Все реально, более чем реально. Тем более что более половины группировки, сидящей в Крыму — это драндулеты, "мобики", которые с винтовкой Мосина будут пытаться оборонять".

По словам Арестовича, в истории Крым ни разу не удалось защитить во время попыток захвата. Полуостров очень неудобен для обороны, и без сухопутного коридора удержать его невозможно. Поставки с помощью флота организовать тяжело. Поэтому, если ВСУ зайдут через перешеек, у россиян не останется вариантов. А Крымский мост украинские защитники заблаговременно разрушат.

"Все это возможно при определенных условиях. Эти условия мы сейчас и формируем […] Они будут прыгать и кричать о ядерном оружии, но я очень сильно сомневаюсь, глядя на позицию Китая", — подытожил Арестович.

Освобождение Крыма: актуальная информация

Во время общения с представителями СМИ скандинавских стран Зеленский заявил: "Они будут бежать из Крыма, будут бежать быстрее, чем из Донбасса. Они даже себе не представляют..., что как только мы дойдем до первого села в Крыму, вы увидите, как люди в Крыму выйдут на улицы и будут также гнать эту "власть" из Крыма. Так оно и будет".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала недавнюю "бавовну" на нефтебазе в Севастополе элементом подготовки к контрнаступлению ВСУ.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что в рамках будущей операции украинские защитники не освободят полуостров. Крым нужно изолировать и постепенно зачищать от рашистов.

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