По информации журналистов с ним отправятся два других немецких государственных деятеля.

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поездку в Киев спустя 109 дней после начала войны в Украине.

Об этом сообщает Bild am Sonntag cо ссылкой на источники в украинском и французском правительстве, однако официальной информации пока не появлялось.

Также, по информации журналистов с ним отправятся два других немецких государственных деятеля.

Издание также отмечает, что последние два дня Шольц посещал Западные Балканы. Все шесть стран (Косово, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория и Босния и Герцеговина) принадлежат к ЕС. Сообщается, что он хочет помешать Путину зажечь регион и получить там дальнейшее влияние.

Напомним, сам канцлер Шольц считает, что Германия помогает Украине больше, чем "кто-либо другой". Он добавил, что Берлин направляет Вооруженным силам Украины самые современные артиллерийские системы.

Также как сообщал УНИАН, бывшая немецкая канцлер Ангела Меркель нарушила молчание и прокомментировала войну в Украине. Меркель не стала извиняться за свою политику в отношении РФ и добавила, что не считает себя виновной в нападении России на Украину. При этом она признала, что "не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это".

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