Между тем глобальное движение в сторону Бердянска и Пологового значительно замедлилось.

Во временно оккупированный Мариуполь российские оккупанты снова стягивают военных. Напомним, что 20 мая в Украине подвели итоги года оккупации Мариуполя.

Детали о новых "маневрах" врага сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, наблюдается стягивание живой силы в Мариуполь с полигонов района.

"Глобальное движение в сторону Бердянска и Пологового значительно замедлилось. Ощущение активного режима ожидания", - отметил Андрющенко.

Деятельность оккупантов в Мариуполе последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее на побережье Азова и в села севернее Мариуполя прибыли дежурные подразделения оккупантов на смену тем, кто был переброшен в сторону Угледара.

Российские захватчики возобновили тренировки на полигонах в Мангушском районе с использованием артиллерии и танков.

Кроме того, 4 апреля Мариупольский городской совет сообщил, что преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления, согласно которому они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет. Таким образом, отметили в горсовете, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев.

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