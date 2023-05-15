Оккупанты установили первые рубежи обороны вдоль железной дороги возле Новоселовского, а сами покинули этот населенный пункт.

Российские войска нанесли наземные удары северо-восточнее Купянска и на рубеже Купянск-Сватово.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Как отмечается в отчете, оккупанты вели безуспешные наступления в районе населенных пунктов Масютовка (12 км к северо-востоку от Купянска), Сынковка (8 км к северо-востоку от Купянска), Новоселовское ( 14 км к северо-западу от Сватово), и на восточной окраине села Стельмаховка (15 км к северо-западу от Сватово).

Кроме того, по некоторым данным, также бои идут в 13 км к северо-западу от Сватово.

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Аналитики отметили, что части российской 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) установили первые рубежи обороны вдоль железной дороги возле Новоселовского, а сами покинули этот населенный пункт.

В последние сутки в районе Кременной российских наземных атаках зафиксировано не было. При этом, как указали аналитики, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров со ссылкой на командира чеченского спецназа "Ахмат" опроверг сообщения о том, что украинские силы прорвали российские оборонительные рубежи в районе Кременной, но признал, что ВСУ могут вести диверсионно-разведывательную деятельность в этом районе.

"ISW не обнаружил подтверждений значительной украинской наступательной активности возле Кременной", - подытожили аналитики.

Ситуация в Луганской области

Оккупанты в Луганской области обустраивают госпитали для своих 300-х. Кроме того, Они проводят принудительную выдачу российских паспортов местным жителям.

А 8 мая стало известно, что оккупационные власти так называемой "ЛНР" получили приказ формировать специальные лагеря для мужчин призывного возраста. Они будут туда попадать в случае принудительной эвакуации населения и бегства коллаборантов с захваченных территорий.

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