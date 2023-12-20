Он отметил, что оккупанты превращаются в маршевые батальоны эпохи Второй мировой войны, а не в современную, боеспособную и эффективную армию.

Потери в живой силе и механизированной компоненте российских оккупационных войск вынуждают их все больше опираться в наступательных операциях на людской ресурс, нежели на технический.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что "фактически, оккупанты превращаются в маршевые батальоны эпохи Второй мировой войны, нежели в современную, боеспособную и эффективную армию".

Он пояснил, что маршевый батальон - это подразделение, которое полностью штатно укомплектовано личным составом, то есть, людьми, при отсутствии штатной комплектации техникой.

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Коваленко отметил, что штатная комплектация батальон-тактической группы такая:

личный состав – до 800 чел;

Танки – 11 ед.;

ББМ – 33 ед.;

Ствольная артиллерия – 12 ед.;

РСЗО – 12 ед.;

Миномётная компонента – 6 ед.;

ПВО – 3 ед.;

РЭБ – 3 ед.

Аналитик отметил, что именно такие показатели позволяют скоплению из 800 человек эффективно наступать и вести оборонные действия, но, по состоянию на сегодня у россиян ситуация совершенно иная.

Согласно озвучиваемым в открытых источниках данным, на временно оккупированных территориях Украины присутствуют до 450 тыс. российских оккупантов. Как отметил аналитик, грубо говоря - это 560 батальон-тактических групп. "Намного больше, чем их было на момент полномасштабного вторжения, но, что до комплектации?", - задался вопросом аналитик.

Так, по данным Коваленко, в зоне боевых действий, помимо всей этой людской массы, сосредоточено:

Танки – около 3 тыс. (вместо 6 160 или 49% от штатной комплектации);

ББМ – около 7 тыс. (вместо 18 840 или 38% от штатной комплектации);

Ствольная артиллерия – около 4,7 тыс. (вместо 6 720 или 70% от штатной комплектации);

РСЗО – около 1,1 тыс. (вместо 6 720 или 16% от штатной комплектации).

"То есть, на сегодняшний день каждое российское подразделение испытывает дефицит в штатной комплектации по технике более чем на 50%. Это приводит не только к уменьшению их наступательного потенциала, но и растущей потребности в компенсации растущих потерь личного состава. Но, для оккупантов это замкнутый круг", - высказал уверенность эксперт.

Потери оккупантов на войне

За прошедшие сутки потери России в Украине значительно увеличились и пересекли новую "красную линию" - теперь ликвидированных оккупантов уже более 349 тыс.

За минувшие сутки уничтожено 890 врагов, и общие боевые потери противника с 24 февраля 2022-го по 20 декабря текущего года ориентировочно составили 349 тыс. 190 человек, сообщается в сводке Генштаба.

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