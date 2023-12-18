Обозреватель объяснил, почему РФ не сможет продвигаться быстро.

Опубликованные негативные сценарии того, что может произойти, если Украина останется без помощи Запада, и вовсе оторваны от реальности еще больше, чем позитивные, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В них говорится об очень быстром падении обороны Украины и захвате территорий в предельно сжатые сроки", - отметил он.

По мнению эксперта, дилемма заключается в том, что в большинстве случаев эти сценарии проецируются на наступательные возможности российских оккупационных войск по состоянию на февраль-март 2022 года, без учета значительного ухудшения этих показателей по состоянию на сегодня.

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"Россия в войне против Украины растеряла свой наступательный потенциал. Если в 2022 году российские войска наступали на Киев группировкой в 40 тысяч с территории Беларуси, через Черниговскую, Сумскую и Киевскую области, и смогли дойти до столицы Украины, то сейчас группировка в более чем в 40 тысяч второй месяц пытается окружить маленький городок Авдеевка", - акцентировал Коваленко.

Он добавил, что даже с учетом уменьшения боеспособности ВСУ у российских войск качественно эти показатели уже не изменятся, и они уж никак не позволят им продвигаться вглубь территории Украины так же быстро, как два года назад.

ЕС перенес саммит для утверждения помощи Украине

Как писал УНИАН, Европейский союз перенес экстренный саммит для согласования бюджета блока и выделения Украине 50 млрд помощи. Стало известно, что он состоится не в январе, как ожидалось, а 1 февраля 2024 года.

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