Он отметил, что в Бахмуте оккупанты не могут навязать свою инициативу, а уж тем более перехватить ее.

В районе Бахмута продолжаются действия ВСУ направленные на возвращение позиций и охват города, с одновременным выдавливанием из него подразделений российских оккупантов.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что не смотря на серьезную концентрацию сил и средств оккупантов, украинские военные достигают результата.

"К югу от города продолжается процесс охвата Клещиевки, с одновременным выдавливанием врага из Андреевки и созданием угрозы для Курдюмовки. ВСУ не только поступательно охватывают данные села, вытесняя 57 ОМСБр к 0513, но и непосредственно берут вектор движения именно к этой логистической артерии", - объяснил положение дел Коваленко.

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Он отметил, что по 0513 оккупанты уже развернули подразделения двух танковых полков, 68-го и 80-го, а так же загнали БАРСов, "выполняющих функции мяса на убой". "Все это... намекает на то, что командование оккупантов смирилось с потерей южного фланга у Бахмута, как минимум по 0513", - пояснил эксперт.

Аналитик отметил, что с учетом контроля господствующих высот, не самое лучшее расположение линии обороны. "Потому по мере выдавливания россиян к 0513 их словно прижимают к стенке. А у стенки обычно начинается расстрел", - констатировал эксперт.

Коваленко также подчеркнул, что в районе Берховки оккупанты продолжают упираться, но навязать свою инициативу не могут и тем более ее перехватить. Он считает, что нахождение там оккупантов временно.

Кроме того, аналитик отметил, что в восточном секторе Бахмута сохраняется регулярное огневое воздействие артиллерии украинских военных на логистику оккупантов.

"Динамика в районе Бахмута... сопутствует ВСУ. Насыщение плацдарма силами оккупантов не позволяет им удержать территории в обороне", - подытожил эксперт.

Ситуация в Бахмуте

Ситуация в районе Бахмута уже длительное время достаточно сложная. 11 июля стало известно, что российское командование перебрасывает боевиков Кадырова на Бахмутское направление, однако это не поможет войскам РФ удержать город.

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