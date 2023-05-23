Он отметил, что российские официальные лица и пропаганда стали называть произошедшее в Белгородской области "отвлечением внимания Киевом от "провала" в Бахмуте".

В Белгородской области произошла цепочка загадочных событий, которую российские официальные лица и пропаганда стали называть "отвлечением внимания Киевом от "провала" в Бахмуте".

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что никакого провала, конечно, нет, напротив - это российская военная машина на протяжении более 10 месяцев штурмовала небольшой город. Коваленко отметил, что сейчас, захватив почти весь Бахмут, за исключением небольшой локации, оккупанты "оказалась в ловушке, из которой выход может быть только один - позорное бегство".

"В свою очередь, некие небольшие, мобильные группы, смогли продвинуться менее чем за 24 часа вглубь территории РФ на площадь составляющую 1/3 от площади Бахмута, на которой проживает население, сопоставимое с 1/3 от населения украинского города до начала его штурма", - сказал аналитик.

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"Так о каком таком отвлечении внимания от "провала" под Бахмутом говорит российская пропаганда?", - удивился аналитик.

Коваленко проанализировал, что в юго-западной локации города оккупанты не могут взять под свой контроль то, что больше схоже с серой зоной, но очень важной серой зоной, поскольку этот участок - "это входные ворота в город по трассе 0504 и не контролируя их, не контролируешь Ю-З сектор Бахмута".

Коваленко отметил, что за пределами города у ВСУ есть продвижение как в С-З так и Ю-З секторах. "Продвижение проходит в районе водохранилища по направлению к Берховке, а так же к Клещиевке вдоль канала и от Ивановского. Расстояние ежедневно сокращается и не за горами кульминация для этих населенных пунктов", - отметил эксперт.

Таким образом, как подчеркнул Коваленко, ВСУ реализуют последовательно возвращение под свой контроль ранее утраченных позиций, что позволит отрезать Бахмут от логистических артерий с юга, севера, в то же время оккупанты в самом городе, окажутся как на открытой ладони для украинской артиллерии.

Аналитик отметил, что возврат контроля над господствующими высотами позволил ВСУ возобновить огневое давление на сектора города, которые были до того менее доступными. "Вот оккупанты сейчас и бегают от руины до руины, в попытке спастись от отстрела, а выйти из города не могут", - констатировал он.

Ситуация в Бахмуте

Ситуация в городе очень напряженная. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений пригожин на днях сделал спекулятивное заявление о том, что якобы его наемники уже полностью захватили Бахмут. Однако на самом деле это не так.

А сегодня в Институте изучения войны ответили, что вывод из города "вагнеровцев", поспособствует началу натупательных операций ВСУ в Бахмуте.

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