На месте падения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 в Краснодарском крае РФ нашли останки 10 погибших членов экипажа, пишет ВЧК-ОГПУ.
Ранее сообщалось, что самолет, вероятно, сбили ракетным комплексом Patriot, а наводил его на цель "мобильный малогабаритный широкополосный радар разведчик, который развернут на небольшом БПЛА и может проводить полет в глубоком тылу".
Позже СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что поражен А-50 был с помощью модернизированной ракеты к советскому ЗРК С-200.
Сбитие А-50 - актуальное
Напомним, в РФ активно разгоняют версию о том, что Россия "дружественным огнем" сбила собственный самолет А-50 вечером 23 февраля, заявили в американском Институте изучения войны (ISW).
"Российские блогеры утверждают, что российские войска по ошибке сбили собственный самолет А-50, и обвиняют российских военных в системных проблемах, которые они должны решить, чтобы избежать дальнейших инцидентов дружественного огня", - говорилось в сообщении.