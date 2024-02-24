Сообщается. что найдены останки членов экипажа.

На месте падения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 в Краснодарском крае РФ нашли останки 10 погибших членов экипажа, пишет ВЧК-ОГПУ.

Ранее сообщалось, что самолет, вероятно, сбили ракетным комплексом Patriot, а наводил его на цель "мобильный малогабаритный широкополосный радар разведчик, который развернут на небольшом БПЛА и может проводить полет в глубоком тылу".

Позже СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что поражен А-50 был с помощью модернизированной ракеты к советскому ЗРК С-200.

Видео дня

Сбитие А-50 - актуальное

Напомним, в РФ активно разгоняют версию о том, что Россия "дружественным огнем" сбила собственный самолет А-50 вечером 23 февраля, заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

"Российские блогеры утверждают, что российские войска по ошибке сбили собственный самолет А-50, и обвиняют российских военных в системных проблемах, которые они должны решить, чтобы избежать дальнейших инцидентов дружественного огня", - говорилось в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: