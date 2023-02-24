Преступники ответят за все, уверен глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В годовщину широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2023 года в Гааге напротив российского посольства заиграл гимн Украины.

Видео из Гааги опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. На записи видно, что напротив ведомства развернули украинский флаг.

"Преступники ответят за все. Никто ничего не забудет", - отметил Ермак.

Видео дня

24 февраля 2023 года - годовщина вторжения РФ

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 февраля обратился к украинцам со словами: "24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба".

Он выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы над российскими захватчиками.

Общие боевые потери РФ в Украине на 24 февраля 2023 года предварительно составили 146 тысяч 820 человек личного состава.

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