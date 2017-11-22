СММ ОБСЕ продолжает фиксировать в Луганске военную технику и вооруженных людей

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продолжают фиксировать в оккупированном Луганске военную техники и вооруженных мужчин.

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в социальной сети Facebook.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск», - говорится в сообщении.

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В СММ отметили, что в целом ситуация в городе спокойная. «Тем не менее команде СММ, которая осуществляла патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Радянской», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг прибыл в Луганск с целью мониторинга ситуации вместе с другими наблюдателями.

Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а в противостояние были вовлечены боевиков главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации в Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.

По словам министра иностранных дел Украины Павел Климкин, в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

Как сообщил сегодня, 22 ноября, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ВСУ находятся в состоянии постоянной боевой готовности. «Если ситуация будет обостряться, мы будем принимать все необходимые меры для того, чтобы враг не продвинулся вперед», - сказал он.

Он также отметил, что информация о том, что из России на территорию «ЛНР» зашли танки, не подтвердилась. «Были зафиксированы колонны военной техники с личным составом, бронетранспортеры. Информация о танках, которые якобы заходили, не подтвердилось. Дело в том, что в Луганске и вокруг и так достаточно этой техники», - отметил Лысенко.