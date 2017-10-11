Грицак назвал число граждан Сербии, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков

На сегодня известно, что только на территории так называемой «ЛНР» с начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Читайте такжеООН подтвердила, что на Донбассе воюют иностранцы - от наемников до профессиональных военных«На сегодняшний день нам известно, что только на территории «ЛНР» с начала конфликта на Донбассе воевало более 300 граждан Сербии. Мы уже направляли в эту страну данные о боевиках, воевавших против украинского войска на Донбассе», - сообщил он.

По словам Грицака, «большинство из этого сербского подразделения дислоцировались в районе города Алчевск. Мы имеем конкретные адреса и очень много фамилий».

Как заметил председатель СБУ, «у нас есть доказательства, что эти люди воевали, и если необходимо, то мы предоставим эти доказательства сербской стороне».

Грицак напомнил, что в Сербии в 2014 году был принят так называемый «украинский закон», согласно которому граждане Сербии, которые принимали или принимают участие в конфликте на территории Украины, должны привлекаться к уголовной ответственности, «как только к ним дотянутся руки правосудия Сербии».