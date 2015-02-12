МИД Хорватии: хорватские добровольцы воюют на Донбассе на стороне сил АТО

Об этом заявила министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич, сообщает DW.DE. Хорватский министр подтвердила участие хорватов в боевых действиях на Донбассе, прокомментировав информацию хорватских СМИ о 20 волонтерах, большинство из которых являются ветеранами войны на Балканах 1990-х годов.

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По данным СМИ, они якобы прибыли в январе этого года в Мариуполь, чтобы присоединиться к полку "Азов". Точного количества хорватов, которые отправились на войну, глава хорватского МИДа не назвала.

Как сообщал УНИАН, сербское правительство еще летом 2014 года подтвердило, что на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе воюют сербские националисты, так называемые "четники", большинство из которых также участвовали в войне на Балканах. Премьер-министр Сербии Александр Вучич признал, что несколько десятков сербских четников присоединились к боевикам, и призвал их вернуться домой.