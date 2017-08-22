На Донбассе погиб командир БМП (фото)
20:22, 22 августа 2017Война
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Боец АТО получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.
Глова погиб в результате вражеского обстрела / фото facebook.com/72.brigade.best
На Донбассе погиб командир боевой машины пехоты Денис Игоревич Глова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила 72 гвардейская ОМБР.
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Во время минометного обстрела позиций ВСУ врагом он получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.
Глова родился 22 июля 1989 года в Фастове, что на Киевщине. Отслужил по мобилизации и в конце марта 2017-го вернулся в бригаду на контракт.
Как сообщал штаб АТО 22 августа, боевики активно обстреливают Авдеевскую промзону, один военный погиб и еще один ранен.
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