На Донбассе погиб командир БМП (фото)

На Донбассе погиб командир боевой машины пехоты Денис Игоревич Глова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила 72 гвардейская ОМБР.

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Во время минометного обстрела позиций ВСУ врагом он получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Глова родился 22 июля 1989 года в Фастове, что на Киевщине. Отслужил по мобилизации и в конце марта 2017-го вернулся в бригаду на контракт.

Как сообщал штаб АТО 22 августа, боевики активно обстреливают Авдеевскую промзону, один военный погиб и еще один ранен.