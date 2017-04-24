Хуг: решение о вооруженной миссии на Донбассе должен принимать постоянный совет ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг заявляет, что решение о развертывании вооруженной миссии организации на Донбассе должен принимать Постоянный совет ОБСЕ.

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Об этом Хуг сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, не рассматривают в ОБСЕ вопрос о размещении на востоке Украины вооруженной миссии в связи с подрывом патруля СММ.

«На принятие таких решений имеет полномочия Постоянный совет ОБСЕ, который может изменить наш мандат или создать другую миссию», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.

Справка УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал необходимость развертывания на востоке государства с целью гарантирования безопасности вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Однако на формирование такой миссии необходимо согласие всех 57 стран-участниц ОБСЕ.