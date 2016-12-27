Россия и боевики испытывают новые формы ведения "гибридной войны" на Донбассе - ГПСУ

Ситуация в зоне АТО имеет тенденцию к обострению, Россия и боевики испытывают новые формы и способы ведения «гибридной войны» на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко на пресс-конференции в Киеве.

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«Уже третий год на пограничную безопасность существенно влияют агрессивные действия России. Ситуация в районе АТО остается сложной и имеет тенденцию к обострению на отдельных направлениях. Российско-террористические войска постоянно нарушают режим прекращения огня, осваивают новые формы и способы ведения «гибридной войны», - сказал он.

Он отметил, что за год бойвики почти 142 раза открывали огонь по КПВВ.

«За год места пропуска населения и несения службы пограничников подвергались обстрелам 142 раза, и мы отмечаем откровенный цинизм, с которым российско-террористические войска проводят, применяя оружие по мирным гражданам», - добавил Назаренко.

Напомним, боевики продолжают нарушать режим тишины в зоне АТО. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Вчерашние сутки доказали, что противник не придерживается договоренностей, достигнутых ранее, относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 24 декабря. Враг продолжает обстреливать украинские позиции, которые уже традиционно остаются самыми горячими точками в течение прошлых недель», - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 24 декабря на Донбасседолжен был начаться «режим тишины». Впрочем боевики не придерживаются договоренностей и продолжают вести провокационные обстрелы на востоке Украины.