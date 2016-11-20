Вчера боевики обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях
За прошедшие сутки российско-оккупационный контингент продолжил обстреливать наши позиции на всех направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском – из минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Широкиному, Красногоровке, Талаковке, Марьинке, Водяном, Павлополю. По Широкиному огонь вела 152 миллиметровая артиллерия, стрелял и танк.
На Луганском направлении из минометов, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Крымское, Новозвановку, Ореховое, Новоолександровку.
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А на Донецком – в районе Зайцевого, Авдеевки, Опытного и Луганского по нашим позициям враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Всего состоялось 36 обстрелов.